أمن العاصمة يوجه نداء للجمهور

وجهت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة قمع الإجرام بمقاطعة الشرطة القضانية الثانية الدار البيضاء، نداء بخصوص امرأتين مشتبه فيهما في قضايا النصب والاحتيال، داعية كل شخص يكون قد وقع ضحية السالف ذكرهما التوجه إلى فرقة قمع الإجرام بمقاطعة الشرطة القضائية الثانية الدار البيضاء أو أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية.

وجاء في النداء المرفق بصورة للمشتبهتين فيهما، أنه طبقا لنص المادة - 17- من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن النيابي الصادر عن نيابة الجمهورية نيابة الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، تنهي مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة قمع الإجرام بمقاطعة الشرطة القضانية الثانية الدار البيضاء، إلى علم المواطنين أن المرأتين الظاهرتين في الصورتين كل من: المدعوة: " ز.س" و المدعوة" أ. ف "مشتبه فيهما في قضايا النصب والاحتيال و السرقة عن طريق الشعوذة.

في هذا الصدد، يضيف ذات المصدر، توجه مصالح أمن ولاية الجزائر نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية السالف ذكرهما سواء التقاهما شخصيا له معلومات بصفته شاهدا قد يساعد في التحريات، التوجه إلى فرقة قمع الإجرام بمقاطعة الشرطة القضائية الثانية الدار البيضاء أو أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.