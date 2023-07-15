والي الجزائر.. تعليمات صارمة للنهوض بحظيرة التسلية "دنيا بارك"

قام والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي بزيارة عمل وتفقد إلى كل من حظيرة "دنيا بارك" بالرياح الكبرى بأولاد فايت، وحديقة التسلية والترفيه ببن عكنون.

وحسب بيان لصفحة ولاية الجزائر، أنه بغية إضفاء حركية سياحية واقتصادية هامة على مستوى ولاية الجزائر، وخلق فضاءات للراحة والاستجمام للمواطنين والوافدين للعاصمة من داخل وخارج الوطن، تفقد الوالي خلال زيارة ميدانية أشغال إعادة تهيئة جزء من حظيرة "دنيا بارك" المتواجد على مستوى كل من بلدية أولاد فايت والشراقة، الذي تبلغ مساحته 193 هكتار من إجمالي المساحة الكلية المقدرة بـ 1059 هكتار، الممتدة عبر 5 بلديات، و حديقة التسلية والترفيه ببن عكنون.

وحسب البيان، تم الوقوف بحظيرة الرياح الكبرى"دنيا بارك" على عملية وضع التجهيزات الحضرية المعاصرة للترفيه والراحة المخصصة للأطفال، وأماكن الاستمتاع والجلوس لزوار الحظيرة بوضع طاولات، وكراسي بالقرب من البحيرتين الموجودتين، بالإضافة إلى عمليات التجميل والتزيين التي يتم إنجازها على مستوى الحظيرة، ليتوجه بعدها الوالي إلى حديقة التسلية والترفيه ببن عكنون، أين وقف على أهم الاستعدادات الخاصة بإعادة تأهيل هذا المرفق الهام، خاصة على مستوى المسالك المائية، خط السكة الحديدية، البحيرات الاصطناعية، تهيئة المواقف، وعمليات التسييج للحديقة.

وقد أسدى الوالي خلال الزيارة تعليمات صارمة تتمثل في العمل على الرفع من نسبة اليد العاملة من طرف المؤسسات القائمة بالأشغال، وتسريع وتيرة العمل بنظام 8*3 طيلة أيام الأسبوع، تهيئة كافة المداخل، وتجهيز الحظيرة بكافة المستلزمات من أكشاك، مراحيض عمومية، ضرورة الانتهاء من أشغال تطوير المسالك ومسارات الدراجات على طول محيط البحيرتين لتسهيل طرق التواصل بين المناطق المهيئة ومساحات اللعب والاسترخاء.

بالإضافة إلى الانتهاء من عملية الإنارة على مستوى ستة 6 مواقف للسيارات بسعة استيعاب مقدرة بـ 5000 مركبة، وربط الأكشاك بشبكات صرف المياه والعمل على الانتهاء من عمليات غرس الأشجار والنباتات التجميلية لتزيين الحظيرة.