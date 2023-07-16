هذه هي نسبة النجاح في البكالوريا

كشف عبد الحكيم بلعابد، وزير التربية الوطنية، أن نسبة النجاح في شهادة البكالوريا بلغت 50.63 بالمائة.

وأضاف الوزير في الندوة الصحفية التي نشطها اليوم، أن أعلى معدل سجل لمترشح بولاية غليزان وبلغ 19.5 ويتعلق الأمر بالمترشح قداش محمد أمين.

فيما عادت المرتبة الثانية لدعاشي أسامة بمعدل 19.32 من ولاية سطيف أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب ايمان فاطمة الزهراء بمعدل 19.32 وتم الاحتكام هنا بين صاحبي المرتبتين الثانية والثالثة إلى معدل المواد الأساسية.

وأفاد وزير التربية، ان شعبة العلوم التجريبية قدرت نسبة النجاح فيها بـ 60.58 بالمائة وبالنسبة لشعبة أداب وفلسفة بلغت 33.50 بالمائة، وشعبة الرياضيات بـ 79.22 بالمائة، وشعبة لغات أجنبية بـ 53.40 بالمائة، وتسيير واقتصاد 34.39 بالمائة.