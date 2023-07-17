أول محرم عطلة مدفوعة الأجر

سيكون يوم أول محرم، المصادف لحلول السنة الهجرية 1445، عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة، حسب ما أفادت به المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري اليوم الإثنين في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر أنه "بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة، وطبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 المعدل والمتمم، المتضمن قائمة الأعياد القانونية، فإن اليوم الأول من شهر محرم 1445 يعتبر عطلة مدفوعة الأجر، لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة".

وأضاف البيان أنه "يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب".

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