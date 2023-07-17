ترحيل 273 عائلة لسكنات جديدة بالجلفة

استفادت اليوم بولاية الجلفة أزيد من 250 عائلة قاطنة بحي 36 الفوضوي المتواجد بمحاذاة حي الضاية من شقق لائقة تقع بحي بربيح وذلك في إطار سياسة الدولة الرامية إلى القضاء على السكن الهش وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، أين أشرف صبيحة اليوم، والي الولاية عمار علي بن ساعد في الساعات الأولى من صباح اليوم، على انطلاق عملية ترحيل وإعادة إسكان 273 عائلة قاطنة بسكنات هشة بحي 36، ببلدية الجلفة إلى سكنات لائقة بحي بربيح القطب الحضري تتوفر على جميع المرافق الضرورية والتي من خلالها تم تسخير واتخاذ جميع الترتيبات والإجراءات اللازمة لضمان نجاح هذه العملية التي انتظرها سكان الحي طويلا وخصصت دائرة الجلفة بالتنسيق مع المؤسسات العمومية والبلدية إمكانيات معتبرة للشروع في هدم الحي الفوضوي وترحيل قاطنيه لسكناتهم الجديدة كما سخرت المديرية الولائية للأمن عدد كبير من عناصر الشرطة للتنظيم والوقوف على عملية الترحيل.

وجاءت عملية الترحيل هذه استجابة للمطالب المتكررة للمستفيدين والداعية إلى ضرورة الإسراع بترحيلهم، بعد خروج العشرات من السكان القاطنين بالحي الفوضوي أيام عيد الأضحى في وقفات احتجاجية من أجل تذكير السلطات المحلية في وعودها بترحيلهم إلى السكنات الممنوحة للولاية في إطار القضاء على السكنات الهشة بعد أن عانوا لمدة تزيد عن 15سنة في سكنات لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة.