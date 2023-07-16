تأجيل جديد لانطلاق الرابطة المحترفة الأولى

أُجل موعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" لكرة القدم للموسم المقبل 2023-2024 بأسبوع كامل، أي أنها ستبدأ في 15 و16 سبتمبر 2023، وفق ما أعلنته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) في بيان رسمي.

ويعد هذا التأجيل الثالث تواليا، بعدما كانت بدايتها مقررة أساسا يومي 18-19 أوت، قبل أن تؤجل إلى 8 و9 سبتمبر 2023 المقبل.

من جهة أخرى، ستفتتح مرحلة تسجيلات اللاعبين اليوم الاثنين 17 جويلية وتتواصل إلى غاية 10 سبتمبر، أوضح المصدر ذاته.

وتوج نادي شباب بلوزداد بلقب بطولة الجزائر للموسم الرابع على التوالي، بينما غادر كل من هلال شلغوم العيد وأمل الأربعاء المحترف الأول، ليتم تعويضهما بالثنائي نجم بن عكنون واتحاد سوف، اللذان أحرزا صعودا تاريخيا إلى قسم النخبة.

فيما يخص بطولة الرابطة الثانية تم تحديد موعد انطلاقها يومي 22 و23 سبتمبر، في حين تسري مرحلة تسجيلات اللاعبين بين 17 جويلية و10 سبتمبر 2023.