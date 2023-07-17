سايحي يشرف على الافتتاح الرسمي للجامعة الصيفية

أشرف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، صباح اليوم الإثنين بالمعهد العالي للتكوين شبه الطي بالجزائر العاصمة على الافتتاح الرسمي لفعاليات الجامعة الصيفية لسنة 2023 تحت موضوع "عقود النشاطات والنجاعة كأداة لتفعيل مخطط عمل المريض".

في كلمته، نوه الوزير بالمجهوذات المبذولة من قبل الدولة وكذا كافة مهنيي الصحة بجميع فئاتهم سواء مسيرين أو أطباء أو شبه طبيين وغيرهم والتي مكنت المنظومة الصحية الجزائرية من احتلال المرتبة الثانية إفريقيا، مشددا على ضرورة انتهاج نفس المسار لتطويرها بشكل أفضل في ظل التزامات الدولة الرامية إلى تحسين الخدمات من خلال جملة المشاريع الكبرى المنجزة أو التي في طور الإنجاز خاصة ما تعلق منها بإنشاء مؤسسات صحية متخصصة وأقطاب صحية بالجنوب للتكفل بساكنة هذه المناطق مع توجيه الأطقم الطبية اللازمة للعمل بها.

أوضح الوزير أن قرار تنظيم هذه الطبعة من الجامعة الصيفية يندرج في إطار المساعي الرامية إلى تعزيز خدمة المريض وتحسين التكفل به من خلال اعتماد عقود النشاطات والنجاعة CAP كأداة لتفعيل مخطط عمل المريض PAM الذي يرتكز في محاوره الأساسية على توفير الصحة القاعدية من خلال تدعيم مجال الوقاية بالإضافة إلى العمل على تعزيز برامج التلقيح والنشاطات الجوارية، مذكرا بأنه تم اعتماد خارطة الطريق هذه للقطاع الصحي جاء لهدف واحد وجوهري وهو إعطاء المريض حقه في خدمة عمومية صحية ترقى إلى تطلعاته.

وشدد الوزير على أن عقد الأداء والنجاعة يعد "إحدى الآليات المهمة التي تعتمد عليها سياسات التسيير المالي الحديثة التي ترمي إلى تحديد الأهداف الأساسية والمراد تحقيقها في القطاع، مشيرا إلى أن هذه الجامعة الصيفية الموجهة للمسيرين وكذا رؤساء المجالس الطبية والعلمية تشكل فضاء للنقاش من خلال التطرق إلى بعض النقاط المهمة المرتبطة بمجال التسيير وتحسين أداء الخدمة العمومية على مستوى المرفق العمومي.

وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن يقينه بان يتم و في ظرف وجيز وقياسي اتخاذ كافة التدابير اللازمة والإجراءات المناسبة التي تمكن من الوصول إلى الأهداف المسطرة لهذه الدورة والتي تتجسد في انتهاج أساليب التسيير المالي الحديثة وربطها بالأهداف الاستراتيجية للقطاع مما سيؤدي لا محالة إلى عصـرنة واجهة المناجمنت الاستشفائي وبالتالي تحسين التكفل بالمريض ومنح قطاع الصحة المكانة التي يستحقها إفريقيا وعالميا.