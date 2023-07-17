تعيين ملحق عسكري صهيوني في المغرب

أعلن الجيش الصهيوني، اليوم الاثنين، عن خطوة وصفها بـ"التاريخية" مع المغرب.

وقال المتحدث باسم الجيش الصهيوني، في بيان له، إن "رئيس هيئة الأركان العامة، الجنرال هرتسي هاليفي، قرر تعيين العميد شارون إيتاح، كملحق عسكري أول في المغرب".

وأضاف المتحدث أن "الملحق العسكري سيقيم في الرباط وسيتولى مهمة تطوير وتعزيز العلاقات الأمنية كافة مع المغرب، على أن يتولى رسميًا المهمة في الأشهر المقبلة".

وأوضح المتحدث العسكري بأن "الملحق العسكري شارون إيتاح، هو من أصول عائلة يهودية عاشت في المغرب، يتحدث اللهجة المغربية، وكان قد قام بزيارة المغرب في العام المنصرم، ويشغل اليوم منصب قائد لواء حيفا في الجبهة الداخلية".

وفي 10 ديسمبر 2020، أعلن المغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني.