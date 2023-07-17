بومرداس تستقبل 140 طفلاً من أبناء الجالية

حل 140 طفلاً من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بفرنسا، ليلة الأحد، بمخيم الشباب لزموري البحري (شرق بومرداس) لقضاء عشرة أيام برسم عطلة الصيف بالجزائر.

ويعدّ هذا الوفد من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 8 و14 سنة، من ضمن وفد يضم 900 طفل يجري إستقبالهم في مختلف الولايات الساحلية للوطن في هذه الصائفة تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية.

وتمّ استقبال هذا الوفد من أبناء الجالية بمطار "هواري بومدين" الدولي بالجزائر العاصمة في حدود الساعة العاشرة من ليلة أمس، من طرف السلطات الولائية وممثلين عن وزارة الشباب والرياضة، ليتم بعد ذلك مرافقتهم إلى مقر الإقامة بمخيم الشباب لزموري البحري المحاذي لشاطئ البحر.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية هذا الإثنين على لسان أحمد الشافعي مدير الشباب والرياضة، تأكيده تسخير كافة الإمكانيات التي من شأنها ضمان الراحة والاستجمام لأبناء الجالية الجزائرية بالمهجر والتي تسمح لهم أيضا بالإطلاع على القدرات السياحية للولاية بالإضافة إلى تحضير برنامج ثري لتنشيط وتنظيم فعاليات مختلفة لفائدة الأطفال.