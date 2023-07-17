نتائج بكالوريا 2023 بالأرقام

بلغت نسبة النجاح في امتحان شهادة البكلوريا (دورة 2023) على المستوى الوطني 50:63 بالمائة. وفيما يلي نتائج هذا الامتحان بالأرقام، حسب ما كشف عنه
اليوم الاثنين وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، خلال ندوة صحفية :
- نسبة النجاح وطنيا: 50:63 بالمائة
- معدل النجاح المعتمد: 10 من 20
- عدد الناجحين: 948 260
- عدد الناجحين بتقدير : 405 134
- عدد الناجحين بتقدير ممتاز : 1415
- عدد الناجحين بتقدير جيد جدا: 671 16
- عدد الناجحين بتقدير جيد: 391 40
- عدد الناجحين بتقدير قريب من الجيد: 928 75
- أعلى معدل وطني: 19:50
- نسبة النجاح لدى نزلاء مؤسسات اعادة التربية: 53:53 بالمائة
- نسبة النجاح في مدارس أشبال الأمة: 98:34 بالمائة
- أعلى معدل نجاح لذوي الاحتياجات الخاصة: 18:02
- أعلى نسبة نجاح في شعبة الرياضيات: 79:22 بالمائة
- شعبة آداب وفلسفة: 33:50 بالمائة
- شعبة لغات اجنبية: 53:40 بالمائة
- شعبة تسيير واقتصاد: 34:39 بالمائة
- شعبة علوم تجريبية: 60:85 بالمائة
- هندسة ميكانيكية: 58:43 بالمائة
- هندسة كهربائية: 60:20 بالمائة
- هندسة مدنية: 61:67 بالمائة
- هندسة الطرائق: 57:82 بالمائة.