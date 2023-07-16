عبد القادر شنيوني مديرا للاتصال بشباب بلوزداد

أعلنت إدارة شباب بلوزداد، اليوم الإثنين، تنصيب الإعلامي القدير عبد القادر شنيوني، مديرل للاتصال بالفريق.

وعمل شنيوني في الصحافة المكتوبة والسمعي البصري وله خبرة طويلة في المجال، حيث سبق له العمل في القناة الأولى والقناة الثالثة للإذاعة الوطنية الجزائرية، وكالة الأنباء الوطنية والتلفزيون العمومي الجزائري.

كما اشتغل في قنوات عربية وعالمية مثل: MBC TV لندن، والقناة التلفزيونية ANN بالعاصمة البريطانية، بالإضافة إلى قنوات، أبوظبي، الجزيرة الرياضية و Bein sports في الدوحة.

ومن جهة أخرى تعامل شنيوني مع عدة صحف وجرائد جزائرية منها "لو سوار"، "لوبينيون" والمجلة الرياضية بطولة، كما عمل مع المجلة المختصة Québec Soccer الكندية.

ويعتبر عبد القادر شنيوني ابن حي بيلكور ومناصر وفي لفريق شباب بلوزداد منذ صغره، وهو أب لولدين وثلاث بنات.