هجوم جسر القرم .. بوتين يتوعد

عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن استيائه الشديد، وتوعد بالرد، في أولى تصريحاته حول الانفجارات التي هزت جسر كيرتش الذي يربط البر الروسي بشبه جزيرة القرم.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "جسر القرم تعرض لهجوم إرهابي".

وتوعد الرئيس الروسي بالرد خلال تصريحات الإثنين: "روسيا سترد على هجوم جسر القرم ووزارة الدفاع تعد مجموعة خيارات".

وأضاف: "جسر القرم تعرض لأضرار كبيرة نتيجة الهجوم الأوكراني".

وأمر الرئيس الروسي بفتح تحقيق مفصل بشأن الهجوم على جسر القرم، مؤكدا أنه "يريد مقترحات جدية بشأن ضمان سلامة العبور على جسر القرم".

وقتل شخصان على الأقل في حصيلة أولية لانفجارات هزت جسر كيرتش الذي يربط البر الروسي بشبه جزيرة القرم، في وقت مبكر من صباح الاثنين، بينما توقفت حركة المرور على الجسر، وفقا لتصريحات مسؤولين روس.