بكالوريا: نسبة النجاح بمدارس أشبال الأمة

أكدت وزارة الدفاع الوطني أن دفعات مدارس أشبال الأمة سجلت نتائج ممتازة في امتحان شهادة البكالوريا لهذه السنة، حيث تحصل 713 شبلا على هذه الشهادة بنسبة نجاح 98.34%.

وحسب بيان الوزارة تحصل 18 شبلا على شهادة البكالوريا بدرجة "ممتاز" و185 شبلا بدرجة "جيد جدا"، و265 شبلا بدرجة "جيد"، فيما تحصل بقية الأشبال على درجة "قريب من الجيد"، أما بالنسبة للشبلات فقد حققن نسبة نجاح 100%.

تجدر الإشارة أن أشبال الأمة في شعبة رياضيات قد حققوا نسبة نجاح 100% في هذه الدورة، حيث تحصل الشبل بوسعيد عبد الواحد من مدرسة أشبال الأمة بوهران، على المعدل الأول وطنيا في هذه الشعبة بمعدل 19.02.

بهذه المناسبة، تقدم الفريق أول، السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بتهانيه الخالصة إلى الناجحين و ذويهم والإطارات التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج المشرفة، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتألق.