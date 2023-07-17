سيدي بلعباس: "حلول جذرية" لتزويد الولاية بالمياه "المحلاة"

قال طه دربال وزير الري خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته يوم الإثنين إلى ولاية سيدي بلعباس "بأن السلطات العمومية سائرة نحو الاستفادة من حلول جذرية في الشق المتعلق بالتزود بالمياه الصالحة للشرب" مضيفا "بأن الولاية تدخل ضمن مخطط افادة عدد من الولايات الداخلية بمياه البحر المحلاة مستقبلا ".

ووفقا لما اكده السيد الوزير"فإن دخول محطة التحلية الرأس الأبيض بولاية وهران حيز الخدمة من شأنه ان يسمح بتحويل المياه المحولة من محطة شاطئ "الهلال" إلى عاصمة الغرب الجزائري صوب ولاية سيدي بلعباس ، وهو ما سيتيح امامنا حلا نهائيا لمعضلة نقص المياه الصالحة للشرب بسيدي بلعباس وذلك كله دون غض النظر عن استثمارات أخرى يمكن أن تساعد مستقبلا في تحكم أكبر في عمليتي التسيير والتوزيع".

يذكر أن طه دربال قطع الشك باليقين حين اكد عدم وجود اي توجه لتخصيص محطة لتحلية المياه لولاية سيدي بلعباس وذلك على خلاف ما كانت تتمناه ساكنة الولاية ، قياسا بالوضع الحرج الذي توجد عليه المنطقة.