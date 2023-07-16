أعنت ولاية قسنطينة، اليوم الإثنين، رفع التجميد عن مشروع ملعب قسنطينة الجديد الذي يتسع لحوالي 50 ألف متفرج.

وجاء في بيان الولاية "بتدخل شخصي من قبل والي الولاية عبد الخالق صيودة، تعلن ولاية قسنطينة عن رفع التجميد رسميا عن المركب الرياضي الجديد الذي يضم ملعب بسعة 50 ألف متفرج بقطار العيش".

وحسب ذات المصدر فقد تحصلت مصالح الولاية عن قرار رفع التجميد من قبل مصالح وزارة المالية بعد أن تمت مراسلتها في هذا الشأن.

وتابع بيان الولاية "هذا المكسب الجديد لولاية قسنطينة يضاف إلى المشاريع الهامة التي تم رفع التجميد عنها ورفع العراقيل وإعادة بعثها بعاصمة الشرق الجزائري .. ألف مبروك لولاية قسنطينة هذه القيمة المضافة لكامل المنطقة".