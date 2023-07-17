هذه نتائج امتحان شهادة البكالوريا لفئة المحبوسين

اعلنت وزارة العدل عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا لفئة المحبوسين بالمؤسسات العقابية "دورة جوان 2023"، والتي جرت تحت إشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وأطّرها أساتذة تابعون لقطاع التربية الوطنية، وفقاً لأحكام الاتفاقية المبرمة بين وزارة العدل ووزارة التربية الوطنية.

و كشفت الوزارة في بيان لها انه تم هذه السنة تسجيل 5082 محبوس ممتحن، منهم 135 نساء، موزعين على مستوى 48 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية كمراكز للامتحانات الرسمية، وكانت النتائج كما يلي:

- مجموع الناجحين: 2263 ، بنسبة نجاح تقدر بـ 44.53 %.

- تم تسجيل ارتفاع في عدد الناجحين بـ 87 ناجح مقارنة بدورة 2022.

- تم تسجيل أحسن معدل لفئة الرجال (18.56) بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل القليعة، وتسجيل أحسن معدل لفئة النساء (16.63) بمؤسسة إعادة التربية قالمة.

تعكس النتائج المحققة جهود الدولة والأهمية التي توليها لإعادة إدماج المحبوسين عن طريق مختلف برامج التعليم والتكوين.