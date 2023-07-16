أسعار النفط ترتفع

سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا في المعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، بعد هبوطها في الجلسة الماضية بفعل نمو أقل من المتوقع للاقتصاد الصيني، وذلك في الوقت الذي يتوقع فيه المستثمرون تراجعا في إمدادات الخام الأمريكية.

وارتفع خام برنت 11 سنتا إلى 78.61 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا إلى 74.30 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان أكثر من 1.5% أمس الإثنين، وفق ما نقلته "رويترز".

ويترقب المستثمرون بيانات من القطاع في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن تظهر أن مخزونات النفط الخام ومشتقاته في الولايات المتحدة انخفضت على الأرجح في الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أمس الإثنين، أن إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة من المتوقع أن يتراجع حوالي 9.4 مليون برميل يوميا في أوت، وهو ما سيكون أول انخفاض شهري منذ ديسمبر 2022.

غير أن الإمدادات العالمية قد يعززها استئناف الإنتاج في اثنين من ثلاثة حقول نفطية ليبية جرى تعليق الإنتاج بها الأسبوع الماضي احتجاجا على اختطاف وزير مالية سابق.