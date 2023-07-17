الرئيس تبون يستقبل من قبل نظيره الصيني

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، بقصر الشعب بالعاصمة بكين من قبل نظيره رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، شي جين بينغ، حسبما أورده التلفزيون العمومي.

وحسب المصدر ذاته، فإن حفاوة الاستقبال التي حظي بها رئيس الجمهورية تعكس عمق العلاقات الجزائرية الصينية حيث تم خلال مراسم الاستقبال عزف مقطوعة تخصص لكبار الزعماء والقادة .

وقد أجرى رئيس الجمهورية محادثات موسعة مع الرئيس الصيني شملت وفدي البلدين.

وأجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون محادثات على انفراد مع نظيره رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة شي جين بينغ بقصر الشعب ببكين .

وجدد رئيس الجمهورية خلال المحادثات الموسعة تهانيه للرئيس الصيني شي جين بينغ بعد إعادة انتخابه أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني.

وقال رئيس الجمهورية، أن زيارتي إلى الصين تأتي بعد توقيع بلدينا على اتفاقيات هامة تؤطر علاقاتنا التاريخية.

ومن جهته، أكد الرئيس الصيني حرص بلاده على مواصلة تعزيز علاقات الصداقة المتجذرة مع الجزائر.