تيبازة : وفاة شخص وإصابة آخر في حريق منزل

توفي شخص وأصيب آخر بحروق من الدرجة الثانية في حريق منزل شب ليلة أمس ببلدية خميستي.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببوسماعيل مدعمة بالوحدة الثانوية عين تقورايت والوحدة الرئيسية تيبازة، الليلة الماضية في حدود الساعة 22 و 40د، لإخماد حريق منزل ذو ثلاث طوابق (R+ 3) بشارع العربي بن مهيدي بخميستي المدينة ببلدية خميستي دائرة بوسماعيل. وتم إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره، مخلفا خمسة (05) ضحايا، من بينهم ضحية لها حروق من الدرجة الثانية و ثلاثة ضحايا في حالة صدمة و ضحية متوفية بعين المكان. وقد تم اسعاف الضحايا بعين المكان و نقلوا إلى عيادة بوسماعيل، فيما تم فتح تحقيق في ملابسات الحريق.