Entretien entre le président Tebboune et son homologue chinois

Prennent part à ces entretiens, tenus au Grand Palais du peuple à Pékin, du côté algérien les membres de l'importante délégation ministérielle accompagnant le Président Tebboune, composée des ministres des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, des Finances, de l'Energie et des Mines, des Postes et des Télécommunications, de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, du Commerce et de la Promotion des exportations, de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, des Travaux publics et des Infrastructures de base, de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, respectivement MM. Ahmed Attaf, Laaziz Faid, Mohamed Arkab, Karim Bibi Triki, Ali Aoun, Tayeb Zitouni, Tarek Belaribi, Lakhdar Rekhroukh, et Yacine El-Mahdi Oualid.

Du côté chinois, des ministres du gouvernement de la République populaire de Chine prennent part à ces entretiens.

Le président de la République a entamé, lundi, une visite d'Etat en République populaire de Chine, à l'invitation du président Xi Jinping.

La visite intervient dans le cadre de la consolidation des relations solides et enracinées, et vise à renforcer la coopération économique entre les deux pays amis.