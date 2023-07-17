الجزائر- الصين: التوقيع على 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رفقة نظيره الصيني على مراسم التوقيع على 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم، حسبما أفاد به التلفزيون العمومي.

وحسب المصدر ذاته، فإنه تم التوقيع على اتفاق تعاون بين الجزائر والصين في مجال النقل بالسكك الحديدية ومذكرة تفاهم حول إنشاء مركز لتحويل التكنولوجيا.

والتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الفلاحي واتفاقية إطار للتعاون في مجال الاتصالات.

بالإضافة إلى التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الرياضة ومذكرة تفاهم حول إنشاء فريق العمل للتعاون الاستثماري والاقتصادي ومذكرة تفاهم حول التعاون التجاري.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الصينية للحوكمة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ومذكرة تفاهم للتعاون التقني في مجال حجر الحيوانات والحجر النباتي.