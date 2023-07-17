حصيلة حوادث المرور في أسبوع

توفي 42 شخصا حتفهم، وأصيب 1697 أخرون بجروح متفاوتة الخطورة، إثر وقوع 1359 حادث مرور، بعدة ولايات من الوطن خلال الفترة الممتدة ما بين 9 و15 يوليو الجاري، حسب ما أوردته اليوم الثلاثاء حصيلة أسبوعية لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر، أن أثقل حصيلة سجلت بولاية الجلفة، بوفاة 6 أشخاص وجرح 37 آخرون، إثر تسجيل 19 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، بإسعاف وإجلاء 15011 جريح ومريض إلى المستشفيات، وإخماد 1946 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة، أهمها سجلت بولاية الجزائر بـ 108 حريق، تيزي وزو 105 حرائق وعنابة بـ 102 حريق.

وفي مجال العمليات المختلفة قامت المصالح ذاتها ب 7309 تدخـل، لإنقاذ 537 شخص في حالة خطر وتغطية 6206 عملية إسعاف.