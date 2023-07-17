ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة.. تصنيف عدة ولايات في مستوى يقظة "أحمر"

صنفت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية العديد من ولايات الوطن، اليوم الثلاثاء في مستوى يقظة "أحمر" بسبب الارتفاع القياسي في درجات الحرارة التي قد تصل إلى 48 درجة مئوية.

وحسب النشرية، التي تمتد صلاحيتها من الساعة 10 صباحا الى الساعة 18 مساء، يتعلق الأمر بولايات، مستغانم، غليزان، الشلف، عين الدفلى، تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، سكيكدة، عنابة والطارف، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة فيها إلى 45 درجة مئوية مع احتمال أن تبلغ محليا 47 و48 درجة مئوية.

وحسب نفس النشرية، فإن هذه الوضعية استثنائية مقارنة بدرجات الحرارة التي تسجل عادة شهر جويلية، حيث تم تسجيل، أمس الإثنين درجات حرارة تراوحت بين 45و46 درجة مئوية في كل من ولايات مستغانم، بني هارون "تيبازة"، عين الدفلى، فيما وصلت 48 درجة مئوية في كل من تيزي وزو والشلف.

ومن المحتمل أن تتسبب هذه الوضعية الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة في ضربات الشمس، اندلاع حرائق وضيق في التنفس.