المدية: تدشين مقرين للأمن الحضري

أشرف اليوم الثلاثاء، جهيد موس والي الولاية رفقة السلطات العسكرية و القضائية على تدشين مقرين للأمن الحضري بكل من حي الوئام ببلدية قصر البخاري، والأمن الحضري الثامن بالقطب الحضري الجديد بالمدية.

وبهذين الصرحين الأمنيين الجديدين اللذين تزامنا وأحياء لعيد الشرطة الجزائرية يصل عدد مقرات الأمن الحضري عبر كامل قطاع اختصاص أمن ولاية المدية إلى 12 مقر أمن حضري، من بينها 08 مقرات بعاصمة الولاية، مما مكن من توفير التغطية الأمنية لـ 8200 ساكنة، بنسبة شرطي لكل 301 مواطن في انتظار استكمال باقي المشاريع بذات المدينة، بهدف التقرب أكثر من المواطن وتوفير له الحماية في شخصه وممتلكاته في إطار احترام مبادئ حقوق الإنسان وقوانين الجمهورية.