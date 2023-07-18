2023ـ 2027 ستكون أشد مرحلة حر

كشف البروفيسور سمير قريمس مدير مخبر البحث بالمدرسة الوطنية العليا لعلوم البحار وتهيئة الساحل أن الدراسات الأخيرة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية تشير إلى أن الفترة ما بين 2023-2027 ستكون أشد مرحلة حر عرفها التاريخ.

وأكد سمير قريمس في تصريح لبرنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الثلاثاء، أن التقرير الأخير الذي صدر منذ أسبوعين للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية يشير إلى أن الفترة ما بين 2023-2027 ستكون أشد مرحلة حر عرفها التاريخ.

وأضاف قريمس، أن هناك درجات قياسية واستثنائية حاليا، فالعديد من الخبراء والباحتين رصدوا هذا التغير في المناخ معتبرا أن الظواهر الطبيعية التي كانت حالة استثنائية أصبحت اليوم حالة عادية يعيشها العديد من سكان العالم ونعيشها حاليا في هذه الآونة داخل الوطن.

وأشار ضيف الأولى، إلى أن انبعاثات الغازات الدفيئة لها مسؤولية مباشرة وكبيرة في تدهور المناخ.

وأوضح المتحدث، أن الجزائر دولة في طريق النمو وتصبو إلى التنمية المستدامة، لذا فالعديد من القطاعات مجبرة على تسطير استراتيجية قطاعية ووضع مخططات استعجالية.

وتابع ذات المسؤول قائلا " أن التقريربن الأخيرين لفريق العمل للأمم المتحدة حول المناخ تضمنا معطيات وبيانات علمية تشير بنسبة مصداقية تقدر ب 98 بالمائة أن النشاطات الإنسانية لها تأثير في تدهور المناخ".

وانتهى البروفيسور، بالتنويه إلى أن السد الأخضر هو ثاني حزام أخصر على مستوى القارة الإفريقية مؤكدا أنه لا يساهم في تكيف الجزائر فقط ولكن يساهم في تكيف شمال إفريقيا ومنطقة الساحل الإفريقي وفي امتصاص ثاني أكسيد الكربون على المستوى العالمي.