بعد أن رسب العام الماضي.. تلميذ يحقق قفزة نوعية

نجح التلميذ محمد الصادق الأمين لعرج، من ثانوية أحمد مدغري بتيارت في الحصول على معدل 17.48 في البكالوريا خلال عامه الثاني بعد أن تحصل في العام الماضي على 6.80، ليصبح مثالا للمترشحين الراسبين في امتحان شهادة البكالوريا يقتدى به في الإرادة والعزيمة بعد أن أتيحت له فرصة إعادة السنة من قبل أساتذة وإدارة الثانوية.

و أرجع التلميذ محمد الصادق الأمين لعرج هذا النجاح في تصريح صحفي، القفزة النوعية من معدل ضعيف إلى معدل ممتاز، إلى الإرادة التي كانت تحذوه منذ فشله في النجاح في المرة الأولى، و مواصلته المراجعة و التحضير من الصيف الماضي إلى شهر جوان المنصرم، كما يجب الإشارة إلى الاستراتيجية المنتهجة من قبل إدارة ثانوية أحمد مدغري بقيادة المدير رابح قراص، أحد الإطارات السابقة للتنظيم النقابي " كنابست"، والأساتذة الذين أعطوا الفرصة لعدد من التلاميذ لإعادة السنة و تحقيق أعلى نسبة في الولاية للمرة الثالثة تواليا في البكالوريا.