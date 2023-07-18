المجاهد بعلوج المكي في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله المجاهد بعلوج المكي عن عمر ناهز 93 سنة، وهو من الرعيل الأول الذين التحقوا بالثورة التحريرية بالولاية الأولى التاريخية، حسب ما علم اليوم الثلاثاء لدى وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

وقد لبى الفقيد الذي هو من مواليد 1 جويلية 1930 بولاية تبسة، نداء الوطن مع اندلاع الثورة التحريرية المجيدة والتحق بصفوف جيش التحرير الوطني بالولاية التاريخية الأولى، حيث أبلى البلاء الحسن في الكفاح وأظهر كفاءة وتفان كبيرين خلال مسيرته النضالية.

كما شارك الفقيد في العديد من المعارك، على غرار معركة آرقو الأولى، وبعدها بأشهر قليلة شارك في معركة الجرف سنة 1955 ليواصل رسالة الجهاد إلى جانب إخوانه قناعة منهم بأنه لا سبيل إلى الحرية والانعتاق إلا بالتضحية.

وأمام هذا المصاب الجلل، يتقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، بأخلص التعازي وصادق المواساة إلى عائلة الفقيد ورفاقه في الجهاد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.