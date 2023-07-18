سيدي بلعباس: مصرع شاب سقط من الطابق الرابع

شهد تجمع 70 مسكنا بحي "تونسي" لبلدية سيدي ابراهيم 11 كم شمالي عاصمة الولاية سيدي بلعباس في حدود منتصف نهار يوم الثلاثاء مصرع شاب في ال 37 سنة من العمر وذلك اثر سقوط مفاجئ من شرفة شقة تقع في الطابق الرابع، الأمر الذي افرز نوع من الارتباك في أوساط أهالي المجمع السكني.

وكان أفراد الحماية المدنية هم من تكفلوا بتحويل جثة الشاب وهي هامدة صوب المصلحة المختصة التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي الدكتور عبد القادر حساني بعاصمة الولاية ، فيما تكفلت فرقة الدرك الوطني المختصة اقليميا بالتحقيق في الأسباب الكامنة من وراء السقوط الحر للضحية من شرفة الشقة.