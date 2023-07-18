نتائج شهادة البكلوريا برج بوعريريج تحقق قفزة نوعية

حققت ولاية برج بوعريريج قفزة نوعية في نتائج شهادة البكالوريا، بتسجيل معدل 59,16، متجاوزة المعدل الوطني، ما من شأنه تحسين ترتيبها على المستوى الوطني، بعد التراجع الكبير الذي عرفته الولاية جراء عدم الاستقرار في القطاع.

كما تحسنت النتائج نوعيا بحصول ثلاثة ناجحين على معدلات تجاوزت 18، عبر مختلف الثانويات تصدرها الطالب اسلام بوعزة ب 18,85 من ثانوية محمد المقراني بعاصمة الولاية، ثم الطالبة صبايحي شهد بمعدل نجاح 18,83من ثانوية هواري بومدين ببلدية اليشير، و بركات ليلى بـ 18,67 من ثانوية لرقط شريف، برأس الوادي، التي تحصلت على المرتبة الرابعة دوليا من بين 69 ثانوية مشاركة ،و 20 منتقاة لتقديم مشروع تربوي في اطار التبادل الثقافي الممول من طرف وزارة الخارجية الأمريكية و جامعة كاليفورنيا ،و تحصلت الاستاذة بن حمادي على لقب الأستاذة القائد مع 19 أستاذ أخر من مختلف دول العالم.

للإشارة احتلت شعبة العلوم التجريبية الرتبة الأولى ب 67,73,ثم تقني رياضي ب55,85,فشعبة اللغات ب51,71,والتسيير و الاقتصاد بـ 43,13 و تذيلت شعبة الأدب و الفلسفة الترتيب بمعدل 43,13, و اعتبر مدير التربية ميلود بوعزغي النتائج مرضية ، بالنظر إلى معدل النجاح الذي تجاوز المعدل الوطني، و نوعية المعدلات المحققة في مختلف الشعب و التي تحصل اغلبها على ملاحظة جيد فما فوق، كما ان ترتيب الثانويات يعكس المجهود المبذول في كل مناطق الولاية حيث تحصلت ثانوية سيفي محمد الطاهر بثنية النصر على المرتبة الاولى ب81,40 و عبد الحفيظ بلم رأس الوادي ب79,49 على المرتبة الثانية، و يحيا بوعزيز ببلدية إلماين على الرتبة الثالثة ، بينما كان الطالب الأول من ثانوية المقراني بعاصمة الولاية ، متبوعا بطلبة من اليشير، كما أشار المتحدث إلى كون هذه الدورة استثنائية ،لان الممتحنين فيها لم يجتاز امتحانات شهادة التعليم المتوسط ، بسبب جائحة كورونا، ما أثر على بعضهم لنقص الخبرة، تمنى للراسبين حظا أوفر السنة القادمة.