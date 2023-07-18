النعامة: مقر دائرة المشرية تحت الحصار

استيقظ سكان مدينة المشرية، صباح اليوم، على وقع التعزيزات الأمنية الراجلة والراكبة التي أغلقت كل الشوارع والطرقات والمنافذ المؤدية إلى مقر دائرة.

وقد تزامن هذا التواجد الأمني في حضور مركبات الحماية المدنية مع نشر وإشهار القوائم الاسمية للمستفيدين من حصة 211 وحدة سكنية عمومية إيجارية والتخوف من وقوع الاحتجاجات والانزلاقات، علما وأن والي الولاية في إحدى زياراته للبلدية كان قد وقف على التخريب الذي طال هذه السكنات وأمر رئيس الدائرة بالشروع الفوري في دراسة الملفات وأمهله ثلاثة أشهر لإنهاء هذه المهمة وإعداد قائمة المستفيدين.

"الخبر" اقتربت من الحشود التي اشرأبت أعناقها للقوائم ورصدت انطباعات متباينة بين السخط والارتياح والتحفظ على بعض الأسماء التي قالوا أنها ستكون موضوع طعن خلال فترة الثمانية أيام التي حددها القانون.