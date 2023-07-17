تطورات بخصوص مستقبل محرز

رفض نادي مانشستر سيتي العرض الأول المقدر بـ18 مليون جنيه استرليني زائد مبلغ 5 ملايين متغيرات، الذي تقدمت به إدارة فريق أهلي جدة السعودي لانتداب الجناح الدولي الجزائري رياض محرز، حسب ما أوردته اليوم الثلاثاء الصحافة البريطانية.

و حسب نفس المصدر، فإن بطل انجلترا يشترط مبلغ 30 مليون جنيه استرليني لتسريح نجمه الدولي الجزائري.

وتنوي إدارة أهلي جدة السعودي تقديم عرضا ثانيا لضم أحسن لاعب في البطولة الإنجليزية عام 2016.

وكان رياض محرز (32 سنة) قد التحق "بمان-سيتي" عام 2018 قادما إليه من نادي ليستر سيتي بعقد لخمس سنوات مقابل عقد بقيمة 68 مليون يورو. في شهر جويلية 2022، مدد اللاعب السابق لنادي لوهافر عقده لعامين آخرين (حتى 2025).

في خمسة مواسم، ساهم محرز في تسجيل 78 هدفا في 236 مباراة مع "السيتيزان" في كل المنافسات.