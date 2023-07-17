سليماني في الدوري البرازيلي ؟

- قدم نادي كوريتيبا البرازيلي (الدرجة الأولى) عرضا للمهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني الذي انتهى عقده مع نادي أندرلخت البلجيكي (القسم الأول) حسبما أوردته الصحافة البرازيلية، الصادرة اليوم الثلاثاء.

وأوضح موقع" جي.غلوبو" : لقد جاء الاقتراح من طرف مجلس الإدارة للنادي، الذي أبدى اهتمامه بالمهاجم الجزائري معتبرا إياه الدعم الأساسي للنادي في نافذة الانتقالات للكرة البرازيلية".

وكان سليماني (35 سنة) قد التحق بنادي أندرلخت في اليوم الأخير لمرحلة الانتقالات الشتوية بعقد يمتد إلى نهاية الموسم المنصرم بعد تجربة قصيرة فاشلة مع ستاد براست (الرابطة الفرنسية الأولى).

و في 16 مباراة خاضها مع أندرلخت في كل المنافسات، سجل سليماني 9 أهدف وقدم تمريرة حاسمة، مما سمح بإنهاء الموسم كأحسن هداف للفريق.

وأشار نفس المصدر:" العقد متواجد لدى المهاجم. فالنادي ينتظر ردا حتى يوم الجمعة" مضيفا : المجلس يتوخى الحذر بخصوص المفاوضات، فمدير الكرة، أرتور مورايس المكلف بالمفاوضات يتواصل مباشرة مع وكيل اللاعب سليماني".

و حسب "جي غلوبو"، فان تدعيم خط الهجوم يعتبر من أولويات نادي كوريتيبا في سوق التحويلات. والي غاية اليوم، أعلن النادي عن استقدامه المهاجمين إيدو، كوريسيو غارساز و دييغو أوليفيرا".

بالإضافة إلى كوريتيا المتواجد في المركز 18 للبطولة البرازيلية بعد مرور 15 جولة، يتواجد أحسن هداف تاريخي "للخضر" (41 هدفا) أيضا محل اهتمام باوك سالونيك اليوناني وواتفورد الانجليزي إلى جانب اتصالات أخرى من أندية خليجية.

ويرغب اللاعب سليماني مواصلة اللعب في المستوى العالي، تحسبا للمشاركة في كأس إفريقيا للأمم-2023 بكوت ديفوار وربما مونديال-2026.