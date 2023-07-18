الرئيس تبون يدعو نظيره الصيني لزيارة الجزائر

دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نظيره الصيني شي جين بينغ لزيارة الجزائر.

وجاء في البيان المشترك الذي كلل الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى الصين" أعرب الرئيس الجزائري عن بالغ شكره وتقديره للرئيس الصيني على ما حظي به والوفد المرافق له من حسن استقبال وكرم الضيافة، معربا عن أطيب تمنياته بالصحة والسعادة للرئيس شي جين بينغ وللشعب الصيني الصديق بالمزيد من التقدم والرقي والرفاه.

وجّه الرئيس عبد المجيد تبون دعوة لنظيره الصيني لزيارة الجزائر، حيث شكر الرئيس شي جين بينغ على هذه الدعوة الكريمة على أن يتم تحديد تاريخ تجسيد هذه الزيارة بالاتفاق بين الجانبين"