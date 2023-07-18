اهتمام صيني بهذه المشاريع الاستراتيجية في الجزائر

أبدت جمهورية الصين الشعبية، اليوم الثلاثاء، استعدادها للدخول في مشاريع استثمارية استراتيجية بالغة الأهمية بالجزائر، منها مشروع السكة الحديدية الرابط بين غارا جبيلات وبشار وكذا مشروع سكة الحديد لنقل الفوسفات.

وقد عبر عن هذا الاستعداد الرئيس الصيني، شي جينبينغ، خلال إجرائه محادثات مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تناولت عديد المواضيع التي تهم البلدين، منها ملفات اقتصادية استراتيجية.

وبمناسبة هذا اللقاء، أبدى الرئيس الصيني اهتمام بلاده بمشروع توسعة ميناء عنابة (شرق الجزائر العاصمة)، كما أكد كذلك على اهتمام بلاده بإقامة أحد أكبر مصانع بطاريات الليثيوم بالجزائر. وخلال هذه المحادثات، تم أيضا الاتفاق على فتح السوق الصينية أمام المنتوجات الجزائرية وتعزيز التعاون في مجال الدفاع بين البلدين.

كما جدد الرئيس الصيني دعم بلاده المطلق لانضمام الجزائر إلى مجموعة "البريكس" التي تضم، إلى جانب الصين، كلا من روسيا والهند وجنوب افريقيا والبرازيل.

للإشارة، يقوم رئيس الجمهورية بزيارة دولة الى جمهورية الصين الشعبية منذ أمس الاثنين بدعوة من نظيره الصيني، وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات المتينة والمتجذرة وتقوية التعاون الاقتصادي بين الجزائر وجمهورية الصين الشعبية.