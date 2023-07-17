هذا هو تقسيم مجموعتي الرابطة الثانية

اعتمد مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة خلال اجتماعه المنعقد، اليوم الثلاثاء، بمقر الرابطة برئاسة علي مالك، التقسيم الرسمي لمجموعتي الرابطة الثانية خلال موسم 2023/2024.

وجاء التقسيم على النحو التالي:

مجموعة وسط شرق:

جمعية عين مليلة - شباب باتنة - اتحاد ورقلة - شباب برج منايل - مولودية العلمة - مولودية قسنطينة - نادي التلاغمة - اتحاد عنابة - اتحاد خميس الخشنة - وفاق سور الغزلان - جمعية الخروب - اتحاد الحراش - هلال شلغوم العيد- اولمبيك اقبو - اولمبيك المڨرن - مولودية باتنة.

مجموعة وسط غرب:

جمعية وهران - شباب تيموشنت - غالي معسكر - ستقبل واد سلي - رائد القبة - صفاء خميس مليانة - وداد بوفاريك - شبيبة تيارت - شباب المشرية - ترجي مستغانم - أولمبي المدية - نصر حسين داي - أمل الأربعاء - وداد مستغانم - اتحاد القليعة - شبيبة العبادلة.