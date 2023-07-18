استهلاك الكهرباء: تسجيل ذروة تاريخية جديدة

سجل الاستهلاك الوطني للطاقة الكهربائية، اليوم الثلاثاء على الساعة 14 سا و44 د، ذروة تاريخية جديدة تقدر بـ18476 ميغاواط، حسبما أفاد به الناطق الرسمي باسم مجمع "سونلغاز"، خليل هدنة.

وأرجع المتحدث ذاته هذا المستوى القياسي الرابع خلال صيف 2023 إلى تواصل ارتفاع درجات الحرارة منذ مستهل شهر جويلية. وسجلت منظومة تسيير الشبكة الكهربائية ما يعادل 1000 ميغاواط إضافية كزيادة في استهلاك للكهرباء، مقارنة بالذروة الأخيرة المسجلة يوم 9 جويلية، وفارقا بـ1654 ميغاواط مقارنة بالذروة المسجلة السنة الماضية (منتصف أوت 2022).

وبالرغم من هذه المستويات التاريخية، إلا أن "الشبكة ومعداتها لم تسجل أي ضرر ولا تذبذب"، حسب هدنة الذي لفت إلى أن الذروة المسجلة ظهر الثلاثاء في الجزائر تمثل ضعف سقف الاستهلاك المسجل في الشتاء، "وهو ما يعكس حجم الاستثمارات التي باشرتها سونلغاز للاستجابة للطلب المتزايد على الكهرباء".