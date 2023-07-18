مستغانم: حريق مهول بغابة سيدي لخضر

تجندت مصالح الحماية المدنية في حدود الرابعة مساء من أجل إخماد حريق شب بغابة البواسلية والعناصرية ببلدية سيدي لخضر ولاية مستغانم، مدعمة بوحدات الحماية المدنية للولايات المجاورة، وكذا طائرة الإطفاء التي تشارك في العملية لأول مرة.

وأوضح المصدر أن موجة الحر التي تجتاح الولاية حاليا صعبت نسبيا من مجهودات إخماد النيران غير أنه تم السيطرة عليها ومنعت انتشارها.

وانصبت مجهودات عناصر الحماية المدنية حول حماية السكان وضمان عدم انتقال ألسنة النيران للسكنات المجاورة. كما أقدمت عناصر الدرك الوطني على غلق الطريق المؤدي إلى شاطئ عين إبراهيم والميناء الصغير حماية المصطافين