ترامب يندد بـ"الاستخدام سياسي" للقضاء

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه تلقى رسالة من المدعي الخاص أبلغه فيها انه مستهدف شخصيا بالتحقيق الفدرالي حول الهجوم على الكابيتول في واشنطن في 6 كانون الثاني/يناير 2021، في عقبة قضائية جديدة أمام ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2024.

وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشال، "أرسل المختل جاك سميث، المدعي العام في وزارة العدل التابعة لجو بايدن، رسالة ... تفيد بأنني مستهدف في تحقيق هيئة المحلفين الكبرى بشأن السادس من يناير".

ورفض متحدث باسم المدعي الخاص جاك سميث التعليق على ذلك، في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس.

الملياردير الأميركي والسياسي المتقلب ابرز منافس للرئيس الديموقراطي، سبق أن وجه إليه القضاء التهم في قضية وثائق سرية في البيت الأبيض وفي قضية مدفوعات مشبوهة لممثلة أفلام إباحية سابقة.

ولفت المرشح الأوفر حظًا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة لعام 2024، إلى أنه مُنح "مهلة قصيرة من أربعة أيام" للمثول أمام هيئة المحلفين الكبرى، مؤكدا أن هذا الإجراء يؤدي "في كل الأحيان تقريبا" إلى توجيه التهم.

في نصه وصف ترامب هذا التحقيق بأنه "مطاردة وتسييس وتدخل بالانتخابات" و"استخدام سياسي" للقضاء.

وقال "لم يحصل شيء من هذا القبيل أبدا في بلادنا".