مولودية الجزائر تتوج بكأس الرابطة

توج فريق مولودية الجزائر بكأس رابطة كرة القدم المحترفة، بعد فوزه في النهائي على جاره شاب بلوزداد، بركلات الترجيح (6-5) عقب انتهاء اللقاء في وقته الأصلي بالتعادل (1-1)، مساء اليوم الثلاثاء بملعب -عمر بن رابح- بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة).

وكان الشباب السباق في الوصول إلى الشباك عن طريق بلخادم في (د 42 ض. ج)، قبل أن تعدل المولودية النتيجة عبر بن شلوش (47) إثر ضربة جزاء أيضا.

ومعلوم أن كأس الرابطة الخاصة بفئة الرديف هي منافسة جديدة انطلقت هذا الموسم عوضا لكأس الجزائر والتي من المتوقع أن يتم إطلاقها مجددا الموسم المقبل.