جريمة قتل بشعة بوهران

تم، اليوم الثلاثاء، العثور على الطفل توفيق كياس صاحب التسع سنوات ميتا داخل خزانة بالعمارة التي يسكن فيها بحي لاسيرا بواد تليلات.

وحسب ما نقلت صحيفة" الجمهورية" العمومية فإن الطفل عثر عليه من طرف والده بخزانة في عمارة وهو غارق في دمه ومنكلا بعد تلقيه عدة طعنات.

ووفق ذات المصدر فقد تم إخطار مصالح الدرك الوطني التي تنقلت إلى عين المكان وفتحت تحقيقا حول القضية.

وكان الطفل قد خرج من منزله صبيحة يوم أمس وذلك لغرض اقتناء حاجيات لوالدته وتأخر في العودة ما أثار قلق العائلة التي باشر أفرادها رفقة بعض الجيران عملية البحث والتي انتهت بالعثور عليه متوفيا داخل خزانة بعمارة.