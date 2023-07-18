وزير الداخلية: مخطط استراتيجي لإعادة تأهيل العاصمة

قام إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية اليوم الأربعاء، بزيارة عمل و تفقد بولاية الجزائر، قصد الوقوف على وتيرة التقدم في تنفيذ المخطط الاستراتيجي لإعادة تأهيل العاصمة وكذا دخول حيز الخدمة لعدد من المشاريع الحيوية الهادفة لتحسين الإطار المعيشي للمواطن ومستوى المرافق العمومية.

وحسب منشور ولاية الجزائر، قام وزير الداخلية، بالمقاطعة الإدارية لباب الوادي بتدشين مسرح الهواة بعد إعادة تأهيل الكنيسة القديمة لبلدية بولوغين كما تابع ببلدية باب الوادي عرضا حول إعادة تهيئة البنايات القديمة بولاية الجزائر بما فيها الواجهة المقابلة لحديقة فرحاني.

وبالمناسبة أكد الوزير بأن التقدم في وتيرة عمليات التأهيل للبنايات القديمة سيساهم باعطاء العاصمة واجهة تليق بها فضلا على تثمين الموروث الحضاري والعمراني لهذه المدينة العريقة، يضيف المصدر.