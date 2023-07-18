إنشاء لجنة مشتركة لتطوير الشراكة بين الجزائر والصين

التقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الشعبي لجمهورية الصين الشعبية تشاو ليجي، حسبما أورده التلفزيون العمومي.

وقال رئيس الجمهورية أن الجزائر تسعى من خلال شراكتها الاستراتيجية مع الصين كأكبر اقتصاد في العالم إلى تعزيز مكانتها إقليميا وإفريقيا، حيث أبدى الرئيس تبون ارتياحه للمشاريع الاستراتيجية التي تريد الصين الاستثمار فيها بالجزائر على غرار السكة الحديدية غار جبيلات – بشار ومصنع إنتاج بطاريات الليثيوم

من جهته أكد رئيس الوزراء الصيني أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات التي تجمع البلدين.

وأضاف المصدر، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أكد خلال لقائه رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الشعبي الصيني السعي إلى إنشاء لجنة مشتركة من أجل تطوير الشراكة بين الجزائر والصين والاستفادة من الخبرة الاقتصادية والسياسية والعسكرية لجمهورية الصين الشعبية

وقام الرئيس تبون بوضع إكليلا من الزهور أمام نصب أبطال الشعب التذكاري بساحة تيانا نمن بالعاصمة الصينية بكين.