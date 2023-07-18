هذا هو نصاب الزكاة لهذا العام

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الأربعاء، أنّ نصاب الزكاة للعام الهجري 1444 قدر بـ 892.500 دج، مؤكدة أنّها تضع تحت تصرف المواطنين الحسابات البريدية والخدمة الالكترونية لضمان تحصيلها وإيصالها إلى مستحقيها.

في بيان لها، ذكرت مصالح بلمهدي أنّه "بمناسبة حلول السنة الهجرية 1445 هـ، تعلن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أنّ نصاب الزكاة للعام الهجري 1444 قد قدر بـ 892.500 دج، وهو ما يمثل قيمة عشرين (20) دينارا ذهبياً أي ما يعادل وزن خمسة وثمانين غراما وهو أصل النصاب".

وعليه "يجب إخراج ربع العشر أي ما يمثل 2،5% من كل مال بلغ النصاب المذكور أعلاه وحال عليه الحول (العام) من النقود أو من العروض التجارية والسلع التي تقوم بسعرها في السوق يوم زكاتها".

وتضع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تحت تصرف المواطنين الحسابات البريدية الولائية التابعة للديوان الوطني للأوقاف والزكاة لدفع زكاتهم مباشرة فيها أو باستخدام تقنية التحويل الإلكتروني عبر الخدمة الإلكترونية "بريدي MOB" "خدمة الزكاة" لضمان تحصيلها وإيصالها إلى مستحقيها.