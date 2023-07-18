حادث مرور تمنراست.. الوالي يطمئن على الجرحى

تنقل والي ولاية تمنراست محمد بودراع إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية مصباح بغداد للاطمئنان على الحالة الصحية لجرحى حادث المرور الخطير الذي وقع صباح اليوم الأربعاء بشمال الولاية.

وقبل ذلك تنقل الوفد الولائي إلى موقع الحادث لمتابعة عملية إجلاء الضحايا والجرحى إلى مستشفى تمنراست.

ووقع الحادث بالطريق الوطني رقم 1 على مستوى قرية أوتول على بعد 20 كلم شمال تمنراست، إثر اصطدام متبوع بحريق بين سيارة نفعية وحافلة لنقل المسافرين تعمل على خط أدرار/تمنراست، مخلفا في حصيلة أولية 32 ضحية قبل أن ترتفع الحصيلة إلى 34 ضحية (جثث متفحمة)، وإصابة 14 آخرا منهم 12 أصيبوا بحروق متفاوتة، من بينهم ثلاثة أشخاص في حالة صدمة تم إسعافهم من قبل فرق الحماية المدنية قبل إجلائهم إلى المستشفى، حسب مصالح الحماية.