وزير الصحة يطمئن على حالة جرحى حادث تمنراست

على إثر الحادث المروري الذي وقع فجر اليوم الأربعاء، على مستوى الطريق الوطني رقم 1 تمثل في اصطدام متبوع بحريق بين سيارة نفعية وحافلة لنقل المسافرين تعمل على الخط الرابط بين ولايتي أدرار وتمنراست، تنقل وزير الصحة الأستاذ عبد الحق سايحي برفقة وزيرة التضامن و الأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو على جناح السرعة صباح اليوم إلى ولاية تمنراست لمعاينة وتفقد الوضع واتخاذ كافة التدابير اللازمة للتكفل بالجرحى وعائلات ضحايا الحادث.

حيث سيقف الوزير على سير عمليات تقديم الإسعافات الأولية للجرحى فيما سيتم إجلاء الذين تعرضوا إلى حروق خطيرة إلى مستشفى زرالدة المتخصص في الحروق الكبرى للتكفل الطبي بحالتهم الصحية.

كما سيلتقي الوزير بعائلات الضحايا لتقديم تعازيه القلبية الخالصة ومواساتهم في مصابهم الجلل.