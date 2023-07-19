فتح تحقيق في حادث تمنراست

أمرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء تمنراست بفتح تحقيق حول حادث المرور الذي وقع فجر يوم الأربعاء بشمال ولاية تمنراست، حسب بيان نشرته ذات الهيئة القضائية.

وجاء في البيان : "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية تعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء تمنراست الرأي العام أنه بتاريخ 19/7/2023 وقع حادث مرور مميت على مستوى قرية أوتول التي تبعد بحوالي 20 كلم من مدينة تمنراست إثر اصطدام مباشر بين حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من ولاية أدرار باتجاه تمنراست ومركبة نفعية كانت محملة بالوقود تسير في الاتجاه المعاكس مما أدى إلى احتراق المركبتين".

وأفاد البيان بأن النائب العام لدى مجلس قضاء تمنراست تنقل إلى مكان الحادث وأمر بفتح تحقيق في القضية.

يذكر أن الحادث أسفر عن وفاة 34 شخصا وإصابة 12 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة.