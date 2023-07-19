حصيلة الجيش في أسبوع

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 18 جويلية 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية في كامل التراب الوطني.

وأوفد بيان وزارة الدفاع الوطني أن مفارز للجيش الوطني الشعبي أوقفت 03 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات منفصلة.

كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 58 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال قنطارين و98 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 274192 قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 315 شخصا وضبطت 21 مركبة و252 مولدا كهربائيا و99 مطرقة ضغط وجهازي كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تُستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 04 أشخاص آخرين وضبط 04 بنادق صيد وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ66 طن، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ 17187 لتر بكل من تمنراست وتبسة وسوق أهراس والطارف.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 47 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 346 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.