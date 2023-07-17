تركيب محطات شحن السيارات الكهربائية بأربع ولايات

شرع مجمع سونلغاز في تركيب عدد من محطات شحن السيارات الكهربائية بأربع ولايات لاسيما عبر مسار الطريق السيار شرق-غرب، على أن تدخل حيز الخدمة في غضون الشهر الجاري، وفق ما صرح به اليوم الأربعاء الناطق باسم المجمع خليل هدنة.

وتقع محطات شحن السيارات الكهربائية، التي توجد في مراحل التركيب الأخيرة، بكل من فضاء الصابلات بالعاصمة ومحطة الخدمات بكل من بابور بولاية سطيف ومحطتي تامزقيدة وسيدي الكبير بالبليدة وكذا محطة بابا علي بولاية معسكر لتتواصل عمليات التركيب بباقي المحطات المبرمجة على المستوى الوطني، يوضح نفس المصدر.

وبخصوص طرق الدفع المتاحة بإمكان الزبائن استخدام بطاقات الدفع الالكتروني البنكية أو البطاقة الذهبية لبريد الجزائر أو شراء تذكرة على مستوى الوكالات التجارية أو بطاقات الشحن مسبقة الدفع يتم اقتناؤها كذلك على مستوى وكالات سونلغاز.

وحسب المؤسسة فإن أولى عمليات شحن بطاريات السيارات الكهربائية التي ستطرح في السوق الوطنية على مستوى هذه المحطات ستكون مجانية في إطار عرض خاص لسونلغاز.