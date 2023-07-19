جنوب إفريقيا تجدد دعمها للقضية الصحراوية

يقوم عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سيداتي، بزيارة عمل إلى بريتوريا، التقى خلالها نظيرته الجنوب إفريقية، ناليدي باندور، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) اليوم الأربعاء.

وتندرج هذه الزيارة في إطار "تجسيد العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين وعلاقات التضامن القوية المتجذرة في تاريخ النضال المشترك للشعبين الصحراوي والجنوب إفريقي"، حسب "واص".

وخلال المحادثات بين الوزيرين أمس الثلاثاء، أكد محمد سيداتي أن "الاحتلال والعنصرية هما وجهان لعملة واحدة، أي حرمان الشعوب من الحرية وتقرير المصير".

وجدد سيداتي "اعتزاز الشعب الصحراوي بعلاقات التضامن والتعاون القائمة بين البلدين والشعبين الصحراوي والجنوب إفريقي، ولما لذلك من دلالات تاريخية وسياسية".

بدورها، عبرت الوزيرة ناليدي باندور عن "دعم جنوب إفريقيا الثابت واللامشروط لكفاح الشعب الصحراوي العادل"، مشيرة إلى أنه "لا يمكن اعتبار أن إفريقيا تحررت كلية من الاستعمار، ما دامت الصحراء الغربية ترزح تحت نير الاحتلال، وما لم تتم تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا".

كما أكد الوزيران عزمهما على تكثيف العمل المشترك قصد تقوية علاقات الصداقة والتضامن، "خدمة لتطلعات وطموحات الشعبين في جنوب إفريقيا والجمهورية الصحراوية"، تضيف "واص".