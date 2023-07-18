وجهة محرز تتحدد

أكدت عدة مصادر صحفية موثوقة، اليوم الأربعاء، أن انتقال الدولي الجزائري، رياض محرز، إلى نادي الأهلي السعودي بات وشيكا.

وكشف الصحفي دافيد أورنستن، مساء اليوم، في خبر وصفه بـ"الحصري"، عن توصل الأهلي إلى اتفاق كامل مع مانشستر سيتي للتعاقد مع رياض محرز في صفقة بقيمة 30 مليون يورو + 5 ملايين يورو إضافية.

وأضاف ذات المصدر أنه من المقرر أن يخضع صاحب الـ32 عاما للفحص الطبي يوم غد الخميس قبل توقيع عقد لمدة 3 سنوات مع إمكانية التجديد لعام إضافي.

من جهته، أكد الصحفي فابريزيو رومانو الخبر موضحا أن الأهلي يقترب من إتمام الاتفاق مع مانشستر سيتي لضم رياض محرز مقابل 35 مليون يورو حيث تم الاتفاق شفهيًا.

وأضاف الصحفي المختص في سوق الانتقالات أنه يمكن أن تتم الصفقة في 24 ساعة القادمة، حيث تمت الموافقة على الشروط الشخصية مع اللاعب الأسبوع الماضي على عقد لمدة 3 سنوات.

كما أعلن الصحفي سانتي أونا أن الأهلي يقترب من صفقة التعاقد مع رياض محرز من مانشستر سيتي، حيث هناك اتفاق شفهي قائم الآن بين الناديين، مضيفا أن محرز سيوقع عقدا حتى جوان 2027.

وكان رياض محرز قد التحق "بمان-سيتي" عام 2018 قادما إليه من نادي ليستر سيتي بعقد لخمس سنوات مقابل عقد بقيمة 68 مليون يورو. في شهر جويلية 2022، مدد اللاعب السابق لنادي لوهافر عقده لعامين آخرين (حتى 2025).

في خمسة مواسم، ساهم محرز في تسجيل 78 هدفا في 236 مباراة مع "السيتيزان" في كل المنافسات.